شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مهدى: عرض الزمالك كان أقل من الأهلى لضم مصطفى البدرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد مهدى مدير الكرة بنادى الإنتاج الحربى أن عرض الزمالك كان أقل من الأهلى لضم اللاعب مصطفى البدرى الذى انضم إلى القلعة الحمراء من صفوف الإنتاج.

و قال مهدى فى تصريح لبرنامج جمهور التالتة الذى يذاع على قناة أون تايم سبورتس 2 أن الأهلى عرض على الإنتاج الحربى إستعارة 3 لاعبين مواليد 99 ضمن صفقة البدرى .

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن تعاقد ناديه مع اللاعب مصطفى البدري، مهاجم فريق الإنتاج الحربي لمدة خمس سنوات قادمة.

أضاف أن انضمام مصطفي البدري يأتي وفقًا لرؤية الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم ولجنة التخطيط، وبالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي.

وأوضح أن الساعات الماضية شهدت إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع مسئولي الإنتاج الحربي ، في إطار العلاقات الطيبة التي تربط الناديين الكبيرين على أن ينضم اللاعب لتدريبات الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة.