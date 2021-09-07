شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عبد المنعم: اللاعبون خذلوا البدرى بسبب الإجهاد.. والسوشيال متقلبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شريف عبد المنعم، نجم منتخب مصر والأهلى السابق، أن الإجهاد سبب الأداء السيئ من لاعبى المنتخب في مباراتى أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم، والتي تسبب في إقالة حسام البدرى.

وقال شريف عبد المنعم، في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبوتس: "لا أحب دائما أن ألوم الجهاز الفني بقيادة حسام البدرى ولكن اللاعبين خذلوه غصب عنهم بسبب الإجهاد الكبير الذى عانوا منهم، ومش عارف ليه لم يلعب بـ صلاح وشريف ومصطفى كمثلث هجومى وأنا أرى أنه الأنسب للمنتخب".

وأضاف شريف عبد المنعم: "السوشيال ميديا تنقلب على أي مدرب حال عدم الفوز، وأكبر دليل أن حسام البدرى كان سيبقى في منصبه لو كان فاز إمبارح وكان سيتم تركه لمباراة ليبيا، لأن البدرى كان تحت ضغط دائما من الجمهور".

وتابع: "موسيمانى حقق مع الأهلى كل شيء ومع أول إخفاق بخسارة الدورى نتيجة التلاحم المتواصل للمباريات تم مهاجمته على السوشيال، ولكن إدارة الأهلى جددت الثقة فيه لمعرفة قدراته وما حققه".

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، فى اجتماعه الطارئ برئاسة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد توجيه الشكر إلى حسام البدرى والجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق، وإعفائهم من مهمتهم.

وجاء حسام البدري على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر فى 20 سبتمبر 2019 منذ 717 يوما تقريبا، ولعب حتي الوقت الحالي 9 مباريات، منها لقاء ودى، حقق الفوز فى 5 وتعادل فى 4 مواجهات.