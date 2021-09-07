شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا ينافس دجلة والجونة على ضم نجم الاهلى.. وموسيمانى يملك القرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى محمد محمود، لاعب خط وسط النادى الأهلي، عرضاً من نادى سيراميكا خلال الساعات القليلة المقبلة للانتقال لصفوفه بداية من الموسم الجديد، ويملك اللاعب عرضين من وادى دجلة والجونة للتعاقد معه أيضاً ،فيما يرحب محمد محمود بالاستمرار في صفوف الأهلي رغم صعوبة الحصول على فرصة عن الخروج للإعارة، ولكن يبقى القرار النهائي بيد موسيماني الذي سيحدد حاجته للاعب من عدمه، بعد العودة من جنوب إفريقيا عقب انتهاء الأجازة التي حصل عليها عقب نهاية الدوري.

ويعقد مسئولو الأهلى جلسات عمل مكثفة خلال الأيام الحالية لحسم عدة ملفات مهمة خاصة بفريق الكرة، فى مقدمتها حسم مصير الراحلين عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما شهدت الأيام الماضية ترشيحات كثيرة لأسماء الراحلين عن القلعة الحمراء، ومنهم النيجيرى جونيور أجايى وناصر ماهر ومروان محسن وكريم نيدفيد، وهناك اتجاه كبير لإعارة أحد حُراس المرمى بالفريق، سواء مصطفى شوبير أو على لطفي، فيما تم إعارة أحمد رمضان بيكهام وفهد جمعة لسموحة، وإعارة والتر بواليا لفريق مالاتيا سبور التركى.

وقرر الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، خضوع جميع اللاعبين لقياسات وزن قبل انطلاق أول مران استعداداً للموسم الجديد فى ظل طول فترة الراحة التى حصل عليها اللاعبين، كما طلب موسيمانى من جهازه المعاون ضرورة تسليمه تقريراً عن حالة اللاعبين الدوليين ونسب مشاركتهم مع منتخبات بلادهم فى الأجندة الدولية وذلك قبل بداية رحلة الاستعداد للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفنى للنادى الأهلي السادسة مساء الأربعاء المقبل موعداً لأول مران استعدادا للموسم الجديد، حيث حصل لاعبو المارد الأحمر، باستثناء الدوليين، على إجازة عقب نهاية مباراة أسوان بنهاية بطولة الدوري فى 27 أغسطس الماضى.