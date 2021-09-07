شكرا لقرائتكم خبر عن سامى قمصان يعود من تركيا بعد انتهاء الاجازة لقيادة مران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود خلال الساعات القليلة المقبلة سامى قمصان، مدرب النادى الاهلى للقاهرة قادماً من تركيا بعد انتهاء الإجازة التى قضاها هناك، وذلك لبدء فترة الإعداد مع المارد الاحمر والمقرر لها الأربعاء المقبل، ويسود اتجاه داخل الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني لعدم الاستعانة بمدرب عام جديد والاكتفاء بالمجموعة الحالية في الجهاز الفني الذي يضم موسيماني مديرا فنيا وسيد عبد الحفيظ مديرا للكرة وسامي قمصان المدرب وموسى ماتلابا محلل الأداء وكبيلو رانجواجا مخطط الأحمال على أن يتم تصعيد سامى قمصان لمنصب المدرب العام.

وكشف مصدر بالأهلي، عن أن موسيماني يميل إلى عدم الاستعانة بمدرب عام جديد في الجهاز المعاون له، مكتفيا بالمجموعة الحالية، في الوقت الذي ترغب فيه لجنة التخطيط بالأهلي في إضافة عنصر مصري جديد للجهاز الفني، وزيادة عدد الأعضاء المحليين في الجهاز الفني للأهلي ولكن فى منصب المدرب المساعد .

وترشح لجنة التخطيط بالأهلي أكثر من اسم للانضمام إلى الجهاز الفني مع موسيماني على رأسهم عادل مصطفى ليقوم بدور المدرب المساعد وهو ما سيتضح خلال الأيام القليلة القادمة بعد الجلسة التي ستجمع موسيماني مع لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء.

وقرر كيفين جونسون مدرب عام الأهلي الاعتذار عن عدم الاستمرار في الجهاز الفني للفريق الأحمر، بقيادة مواطنه بيتسو موسيماني بعد تلقيه عرضا للعمل مديرا فنيا لأحد الفرق الجنوب إفريقية، لاسيما بعدما تشاور مع موسيماني عن رغبته في العودة بمنصب الرجل الأول ولاقى ترحيبًا لدى المدير الفني للأهلي.