شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: شائعة إعارة طاهر وبانون مثيرة للضحك وهذه حقيقة عروض الشناوي وديانج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، حقيقة الأنباء التي تداولت خلال الأيام الماضية بشأن إعارة ثنائى الفريق الأحمر طاهر طاهر والمغربى بدر بانون، فضلا عن العروض التي تلقاها محمد الشناوى وأليو ديانج.

ووصف توفيق في تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى شائعة إعارة طاهر طاهر وبدر بانون بالغير منطقية ومثيرة للضحك مؤكدا أن بانون لاعب له اسم في إفريقيا، ومدافع مميز جدا، وطاهر لاعب واعد.

وأكد مدير التعاقدات بالنادى الأهلى أنه لم يتلق أي عرض رسمي لمحمد الشناوي موضحا أنه مجرد كلام يتردد في وسائل الإعلام فقط لافتا إلى ديانج لاعب مميز جدا، ويسعى لاستثماره والاستفادة منه ماليا خصوصا أنه تلقى عرضا بالفعل من جالاتا سراي لضمه، مشيرا أنهم لديهم حد أدنى لقبول العرض، لكن النادي التركي لم يصله، وحتى الآن اللاعب مستمر معهم.

وتحدث أمير توفيق عن حسين الشحات ومرون محسن وأجاي قائلا:" الشحات تلقى عرضا من نادي الحزم السعودي على سبيل الإعارة لمدة موسم، والمدير الفني رفض الاستغناء عنه، و الشحات تقبل القرار بصدر رحب جدا ولم يعترض وبالنسبة لمروان وأجاى لندع كل أمر في وقته، والثنائي متواجد معنا في بداية فترة الإعداد".

واختتم:" كل صفقات الأهلي بالقسط على عامين أو ثلاثة، لم نضم أي لاعب هذا الصيف كاش، مما يساعدنا على توفير سيولة مالية لترحيل التزاماتنا على فترات أطول بفضل علاقتنا المميزة بالأندية سواء محليا أو سيمبا التنزاني مع ميكيسون أو برايتون الإنجليزي في صفقة بيرسي تاو".