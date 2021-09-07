شكرا لقرائتكم خبر عن صور من جولة مصطفى البدرى مع أمير توفيق فى مقر الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أمير توفيق، مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، على اصطحاب مصطفى البدرى الوافد الجديد للقلعة الحمراء فى جولة داخل مقر النادى بصحبة وكيله أحمد يحيى، وكشف أمير توفيق عن أن انضمام مصطفى البدري يأتي وفقًا لرؤية الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم ولجنة التخطيط، وبالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي.

وأوضح أن الساعات الماضية شهدت إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع مسئولي الإنتاج الحربي، في إطار العلاقات الطيبة التي تربط الناديين الكبيرين، على أن ينضم اللاعب لتدريبات الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان ”الخليج 365” قد انفرد بحصول النادي الأهلي على توقيع مصطفى البدري، لاعب الإنتاج الحربي، لمدة خمسة مواسم مقابل 7 ملايين جنيه بجانب حصول الإنتاج الحربي على ثلاثة لاعبين مواليد 99 سنة من شباب الأهلي، بالإضافة إلى نسبة 15% من إعادة بيعه لأى نادٍ، وبذلك يصبح البدرى خامس صفقات النادى الأهلى فى الميركاتو الصيفى الحالى.

وعلى الرغم من أن النادى الأهلى أعلن التعاقد مع أربع صفقات صيفية هم كريم فؤاد وبيرسى تاو وميكيسونى وحسام حسن، بينما أعلن الزمالك التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد لاعب المصرى البورسعيدى فقط، إلا أن فترة الانتقالات الصيفية الحالية شهدت صراعا ساخنا مع بين الأحمر والأبيض للفوز بخدمات مصطفى البدرى لاعب الإنتاج الحربى.

وكان مصطفى البدرى قد تلقى عرضًا من الزمالك بقيمة 7 ملايين جنيه للانتقال إليه بداية من الموسم الجديد، بجانب عرض من فاركو مقابل 6 ملايين جنيه فيما يطلب الإنتاج الحربى 10 ملايين جنيه للاستغناء عن البدرى.

ويرتبط مصطفى البدرى بعقد يمتد موسمين مع الإنتاج الحربي الذي استقر على بيع اللاعب للنادي الذى يدفع أعلى سعرا بعد تألقه هذا الموسم، ويعد مصطفى البدري أحد أهم المواهب التى لفتت الأنظار فى النسخة الاخيرة لبطولة الدوري الممتاز، بعدما نجح فى تسجيل 11 هدفاً رغم هبوط الإنتاج الحربى للقسم الثانى.

وسبق لمصطفى البدرى اللعب بين صفوف كيما أسوان ثم أسوان ومنه انتقل إلى ناشئي الأهلي (مواليد 1997) لمدة 5 مواسم، لكنه أمضى موسمًا واحدًا فقط قبل انتقاله إلى الإنتاج الحربى، وتألق البدرى تحت قيادة مدربه أحمد كشرى الذى يرتبط به بعلاقة خاصة، سواء إبان قيادته الفنية لفريق أسوان أو حاليا مع الإنتاج الحربى.



1