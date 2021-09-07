شكرا لقرائتكم خبر عن سامي الشيشيني وضياء وماهر في قائمة المرشحين لمنصب المدرب العام مع الأجنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل ضياء السيد، نجم الأهلي والمدرب العام السابق، مع الأمريكي بوب برادلي دائرة المرشحين لتولي منصب المدرب العام لمنتخب مصر، في حالة الاستقرار على مدير فني أجنبي لقيادة المنتخب خلفا لحسام البدري الذى تمت إقالته.

كما يظهر في الصورة بقوة سامي الشيشيني نجم الزمالك السابق دائرة المرشحين للتواجد في منصب المدرب العام، ونفس الأمر لعلي ماهر المدير الفني السابق للمصري .

وبات نيلو فينجادا، المدير الفني الحالي لاتحاد الكرة، أقوى المرشحين لقيادة منتخب مصر خلفاً لحسام البدري. وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أن الاتجاه الأقوى حتى الآن هو إسناد مهمة المدير الفني لمنتخب مصر إلى فينجادا، الذى يتولى مهمة المدير الفنى لاتحاد الكرة، وذلك توفيراً للنفقات، إلى جانب سرعة إنهاء ملف التعاقد مع مدرب أجنبي بسبب ارتباط المنتخب فى الأسبوع الأول من أكتوبر بمواجهة ليبيا مرتين.

بعد قرار اتحاد الكرة بإقالة حسام البدرى، المدير الفني لمنتخب مصر، يبلغ الشرط الجزائى فى عقد البدرى راتب "شهرين"، تبلغ قيمته مليون و650 ألف جنيه.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، فى اجتماعه الطارئ اليوم، برئاسة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد، توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق متمنيًا التوفيق لجميع أعضائه التوفيق.

كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار انعقاده للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال ال 48 ساعة المقبلة.

وتعادل المنتخب الوطني امس مع نظيره الجابونى بهدف لكل منهما فى ثانى جولات الفراعنة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، خاصة أن الأداء الذى ظهر عليه المنتخب الوطنى كان مخيباً لتوقعات الكثيرين.