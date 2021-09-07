الزمالك: لا نتعرض للظلم.. والمظلومية صدرها السابقون لإلهاء الجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد طارق جبريل أمين صندوق نادي الزمالك، أن لجنة الإدارة الحالية نجحت في تحصيل مبلغ 300 مليون جنيه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في الوقت الذي بات النادي مطالبًا بمديونيات تتجاوز مليار جنيه.

وأشار جبريل في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى رفضه وصف تتويج الزمالك بالموسم الأخير من الدوري بأنه "إعجاز"، لافتًا إلى أن الحديث عن وجود ظلم دائم ضد القلعة البيضاء لا أساس له من الصحة.

وقال جبريل: "الزمالك عليه مطالبات مالية ومديونيات تفوق مليار جنيه، هذا المبلغ يتراكم منذ 12 عام تقريبًا، لكنه ازدادت كثيرًا خلال 6 سنوات ماضية".

وأكمل: "نادي الزمالك كان يدار بعشوائية كبيرة خلال السنوات الأخيرة الماضية، عشوائية إدارية ومالية ومؤسسية، ومثال على ذلك تضاعف عدد العاملين به خلال 2021 بسبب عشوائية التعيينات".

وأضاف: "تحصلنا على 300 مليون جنيه تقريبًا خلال الثلاثة أشهر الماضية، جزء منها عن طريق المحال التابعة للنادي، وجزء عن طريق الاشتراكات، إلى جانب بعض الشركات التي كان النادي متعاقد معها ولكنها لم تكن ملتزمة بالدفع سابقًا".

وأردف: "نحن ندعم الإعلام الزملكاوي الحر، طالما ليس هناك خطأ فلماذا يتم إصدار بيانات ضده؟ لا يجوز أن يتم دعم إعلامي ما لأنه أهلاوي ونحن نترك الإعلامي الزملكاوي".

واستطرد: "التتويج بالدوري طبيعي وليس إعجازًا، خلال آخر خمس أو ست سنوات امتلك الزمالك أفضل فريق في مصر ومجموعة من أفضل اللاعبين، لكنهم لم يتوجوا باللقب من قبل لأن المنظومة يجب أن تكون مكتملة".

وأوضح: "الزمالك امتلك مدربين جيدين خلال السنوات الماضية، والفريق كان جيد جدًا وكان الجمهور يظلمهم، لكن العشوائية هي التي تسببت في خسارتهم للقب".

وأكمل: "أنا ضد المظلومية، الزمالك ليس مظلومًا وإن كان هناك ظلم في بعض المواقف وهذا أمر طبيعي ضد أي نادي، لكن بعض المسؤولين السابقين كانوا يصدرون فكرة الظلم للجماهير واللاعبين وهذا خطأ كبير، هذه هي عشوائية الإدارة التي أتحدث عنها".

واختتم: "تصدير فكرة المظلومية كانت من مسؤولين سابقين، فيخرج بعض الإعلاميين يتحدثون عنها، ثم تصدقها الجماهير، فتحدث حالة تثبيت للفكرة لدى الجميع حتى اللاعبين وهذا خطأ كبير، لأننا نترك أسباب خسارتنا الحقيقية".