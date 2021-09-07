الزمالك: لدينا بدائل لبنشرقي.. والسعيد وافق مبدئيًا على الانضمام لنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد طارق جبريل أمين صندوق نادي الزمالك، وجود مفاوضات من جانب حسين لبيب رئيس لجنة إدارة القلعة البيضاء مع نادي بيراميدز للتعاقد مع اللاعب عبد الله السعيد.

وأشار جبريل في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن أشرف بنشرقي يرغب في وضع بند بالعقد الجديد له مع الزمالك يسمح له بالرحيل بعد نهاية الموسم الأول، وهو ما تم رفضه من جانب الإدارة.

وقال جبريل: "تم الاتفاق مع أشيمبونج على تخفيض المبلغ المطلوب من جانبه وإنهاء ملف الأزمة في فيفا، حاولنا دفع 600 ألف دولار فقط لكن الاتفاق تم بالتخفيض إلى 900 ألف دولار، وسيتم الاتفاق على طريقة جدولتها خلال الأيام المقبلة".

وأكمل: "أشرف بنشرقي يرغب في وضع شرط جزائي يسمح له بالرحيل عن الزمالك بعد انتهاء الموسم الأول في تعاقده الجديد، وهذا أمر مرفوض تمامًا من إدارة النادي".

وأضاف: "لدينا بدائل في حالة عدم رغبة أشرف بنشرقي تجديد تعاقده، نسير في إتجاه إتمام تجديد التعاقد، ولكن في حالة حدوثه فمازال أمامنا الوقت لتعويضه".

واختتم: "هناك تفاوض بالفعل مع عبد الله السعيد واللاعب لديه القابلية للانضمام لنا، لكن ليس هناك حسم لبنود الصفقة حتى الآن".