الأهلي: صفقاتنا الصيفية انتهت.. وندرس إعارة مصطفى البدري لسببين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي، أن ملف التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قد تم إغلاقه بعد التعاقد مع مصطفى البدري لاعب الإنتاج الحربي.

وأشار توفيق في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي، إلى أنه من الوارد أن يتم إعارة مصطفى البدري قبل بداية الموسم الجديد، لتحقيق استفادة مالية منه بالإضافة إلى زيادة خبراته.

وقال توفيق: "أغلقنا ملف الصفقات في فترة الانتقالات الصيفية بعد التعاقد مع مصطفى البدري، ونبحث إمكانية إعارته لأحد الأندية التي تضمن مشاركته لزيادة خبراته والاستفادة المالية منه".

واختتم: "سيتم بحث العروض التي تلقاها عدد من لاعبي الأهلي خلال الفترة الحالية للخروج من النادي على سبيل الإعارة".

الجدير بالذكر أن الأهلي كان قد أعلن التعاقد مع مصطفى البدري من الإنتاج الحربي لمدة خمسة مواسم مقبلة.