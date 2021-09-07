طولان: لا يجب تحميل البدري المسؤولية كاملة.. وفينجادا الأنسب لتدريب المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد حلمي طولان، المدير الفني لفريق إنبي، أن استكمال مسابقة الدوري كان السبب وراء سوء أداء منتخب مصر مع حسام البدري، لافتًا أنه لا يجب تحميل البدري المسؤولية كاملة.

وقال طولان في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1:" متمسك برأيي الذي يجب أن يحاسب هو الشخص الذي اتخذ قرار استكمال الدوري ومن وضع جدول اخر 9 مباريات للدوري وليس شخص أخر".

وأضاف:" البدري كان "مزنوق" أكتر من اتحاد الكرة، تلاحم المواسم كان السبب وراء سوء أداء منتخب مصر وظهوره بهذا الشكل، تم حرق لاعبي منتخب مصر خلال الـ 9 مباريات الأخيرة بالدوري".

وتابع:" لا أُحمل حسام البدري كل المسؤولية، المسؤولية مباشرة على من يخطط للكرة المصرية متمثلة في اتحاد الكرة".

وأكمل:" تدخلات اتحاد الكرة تساهم في فشل اي منتخب وحدث هذا معي حين كنت اتولي مهمة تدريب منتخب الشباب، الإدارة هي حجر الزاوية".

واستطرد:" الموافقة على جدول استكمال الدوري كان خطأ من حسام البدري، لا يوجد مدرب مصري يأتي الا واتحاد الكرة يفرض عليه بعض الأشخاص".

وأتم تصريحاته:" منتخب مصر ليس حقلا للتجارب، وأؤيد فكرة المدرب الأجنبي والأنسب لهذه المرحلة هو المدرب فينجادا".