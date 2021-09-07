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تقارير يونانية: كوكا تلقى عرضًا رسميًا من قونيا سبور التركي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكدت تقارير إعلامية يونانية، أن نادي قونيا سبور التركي تقدم بعرض رسمي خلال الساعات الماضية للتعاقد مع المصري أحمد حسن "كوكا" مهاجم نادي أولمبياكوس اليوناني.

ووفقًا لما ذكرته قناة نوفا سبورتس اليونانية، فإن قونيا تقدم بالعرض خلال الساعات الماضية، وطلب من أولمبياكوس تحديد مطالبه للاستغناء عن كوكا.

وأوضحت القناة في تقريرها، أن الساعات القليلة المقبلة ستشهد تطورات جديدة في الصفقة، خاصة بعد عودة اللاعب إلى اليونان قادمًا من معسكر منتخب مصر.

الجدير بالذكر أن فترة الانتقالات الصيفية في تركيا ما زالت ممتدة حتى نهاية يوم الأربعاء القادم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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