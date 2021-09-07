تاريخ مواجهات عمان والسعودية منذ عام 1976 حتى تصفيات كأس العالم 2022

تعرف على تاريخ مواجهات عمان والسعودية منذ عام 1976 في جميع المسابقات، حتى مواجهة الفريقين في تصفيات كأس العالم 2022، دور مجموعات المرحلة الثالثة والأخيرة، والمقرر لها في سبتمبر 2021 بمسقط ثم في يناير 2022 بالرياض.

انطلقت مواجهات عمان والسعودية في بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 4) في شهر أبريل 1976، عندما فاز المنتخب السعودي على الأراضي القطرية بثلاثة أهداف لهدف.

وسجل ثلاثية منتخب السعودية «محمد المغنم الصاروخ وخالد سرور وعيسى خليفة» في الدقائق 3 و19 و82، مقابل هدف سجله مبارك العلوي لصالح سلطنة عمان في الدقيقة الخامسة.

وفي النسخة الخامسة من كأس الخليج العربي، خليجي 5، التي أقيمت في العراق، كرر المنتخب السعودي فوزه على عمان بنتيجة 4/صفر في ثاني مواجهة بين الفريقين، وسجل الأهداف سعود جاسم (2) وعيسى خليفة ماجد عبد الله.

وتواصلت مواجهات السعودية وعمان في بطولة كأس الخليج في السنوات التالية ليصل إجمال عددها حتى عام 2019 إلى 15 مباراة، فازت السعودية بـ 13 مباراة مقابل فوزين فقط لصالح عُمان.

ويعود أول فوز حققه منتخب عمان على السعودية إلى بطولة كأس الخليج عام 2009 بفارق ركلات الجزاء الترجيحية 5/6 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي في المباراة النهائية.

أما أول لقاء جمع عمان والسعودية في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم، فيرجع إلى تاريخ 2 سبتمبر 2011 ضمن تصفيات مونديال البرازيل 2014، وانتهت مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل من دون أهداف.

في المجمل، يتفوق منتخب السعودية على نظيره العماني، حيث هزمه في 15 مباراة، مقابل 4 انتصارات فقط للأحمر العُماني، وانتهت 4 مباريات بالتعادل، ومن بين تلك التعادلات فازت عمان بمباراتين بفارق ركلات الجزاء في دورة سنغافورة وكأس الخليج.

تاريخ مواجهات عمان والسعودية

السعودية 3-1 عمان | بطولة خليجي 4 قطر – يوم 4 أبريل 1976 السعودية 4-0 عمان | بطولة خليجي 5 العراق – يوم 28 مارس 1979 السعودية 3-0 عمان | بطولة خليجي 6 الامارات – يوم 31 مارس 1983 السعودية 3-1 عمان | بطولة خليجي 7 سلطنة عمان – يوم 15 مارس 1984 السعودية 6-0 عمان | تصفيات كأس أمم آسيا – يوم 26 أكتوبر 1984 السعودية 3-1 عمان | بطولة خليجي 8 البحرين – يوم 28 مارس 1986 السعودية 2-0 عمان | بطولة خليجي 9 السعودية – يوم 2 مارس 1988 السعودية 2-0 عمان | بطولة خليجي 11 قطر – يوم 4 ديسمبر 1992 السعودية 2-1 عمان | بطولة خليجي 12 الامارات – يوم 4 نوفمبر 1994 السعودية 1-0 عمان | بطولة خليجي 13 عمان – يوم 15 اكتوبر 1996 السعودية 1-0 عمان | بطولة خليجي 14 البحرين – يوم 5 نوفمبر 1998 السعودية 2-0 عمان | بطولة خليجي 15 السعودية – يوم 27 يناير 2002 السعودية 2-1 عُمان | بطولة خليجي 16 الكويت – يوم 6 يناير 2004 السعودية 2-1 عُمان | دورة ألعاب التضامن الإسلامي الأولى – يوم 16 أبريل 2005 السعودية 1-1 عُمان (فوز عمان 3-1 بفارق ركلات الجزاء الترجيحية) | دورة سنغافورة الآسيوية الدولية 2007 – يوم 1 يوليو 2007. عُمان 0-0 السعودية (فوز عمان 6-5 بفارق ركلات الجزاء الترجيحية) نهائي كأس الخليج العربي 19 (عمان) يوم 17 يناير 2009. عُمان 2-1 السعودية | مباريات دولية ودية (أجندة الفيفا) – يوم 12 اغسطس 2009. عُمان 0-0 السعودية | تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2014 – يوم 2 سبتمبر 2011 (المرجلة الثالثة). السعودية 0-0 عُمان | تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2014 – يوم 15 نوفمبر 2011 (المرحلة الثالثة). السعودية 0-2 عُمان | بطولة كأس الخليج العربي 23 الكويت – يوم 28 ديسمبر 2017. عُمان 1-3 السعودية | بطولة كأس الخليج العربي 24 – يوم 2 ديسمبر 2019. عُمان – السعودية | تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 – يوم 7 سبتمبر 2021 (المرحلة الثالثة). السعودية – عُمان | تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 – يوم 27 يناير 2022 (المرحلة الثالثة).

تاريخ مواجهات سوريا والامارات منذ عام 1979 حتى تصفيات كأس العالم 2022