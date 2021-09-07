الامارات | استقبال منتخب أصحاب الهمم بالورود بعد العودة من طوكيو بـ 3 ميداليات

شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال منتخب أصحاب الهمم بالورود بعد العودة من طوكيو بـ 3 ميداليات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طوقت الورود أعناق أبطال وبطلات المنتخبات الوطنية لأصحاب الهمم لدى وصولهم مطار أبوظبي، أمس، تثميناً لإنجازاتهم في النسخة الـ16 لدورة الألعاب البارالمبية التي أسدل الستار عليها الأحد الماضي، في العاصمة اليابانية طوكيو، بمشاركة كبيرة بلغت 4400 رياضي من 163 دولة، تنافسوا في 22 لعبة.

وكانت المحصلة الإماراتية ثلاث ميداليات (ذهبية وفضية وبرونزية) عن طريق عبدالله العرياني الذي أهدى الدولة ذهبية الرماية، ومحمد القايد صاحب فضية وبرونزية ألعاب القوى «على الكراسي المتحركة»، وحلت الإمارات في الترتيب الخامس على مستوى الدول العربية والمرتبة 54 عالمياً، ما يعتبر إنجازاً جديداً لرياضة أصحاب الهمم بالدولة في ظل التحديات التي واجهت نسخة طوكيو من ظروف التأجيل لعام كامل بسبب جائحة كورونا أكد فيها أبطالنا قدرتهم على تحدي الصعاب وتحقيق الإنجازات للدولة في أحلك الظروف، كما برهنوا على أن رياضة أصحاب الهمم بالدولة تسير بخطوات ثابتة برئاسة محمد محمد فاضل الهاملي.

وكان في استقبال الأبطال، الأمين العام للهيئة العامة للرياضة سعيد عبدالغفار، والأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، والأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عبدالله الحميدان، والمدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية محمد بن درويش.

وفور وصول البعثة مطار ناريتا بطوكيو للمغادرة إلى أبوظبي، حرصت إدارة طيران الاتحاد الناقل الرسمي للبعثة على تهنئة أبطالنا بما قدموه في اليابان، حيث أقامت حفلاً مصغراً للاعبين، ولبطلنا عبدالله العرياني المتوج بذهبية الرماية قدمت خلاله «تورتة»، حفاوة بالإنجاز، وعند وصول البعثة إلى مطار أبوظبي حرصت «طيران الاتحاد» على تقديم الورود لأفراد بعثة منتخباتنا الوطنية.

وقدم سعيد عبدالغفار تهنئته للأبطال بحصول منتخباتنا على ثلاث ميداليات ملونة في بارالمبية طوكيو، مشيراً إلى أن أصحاب الهمم أدخلوا السعادة إلى قلوب الشعب الإماراتي، مشيداً بدور اللجنة البارالمبية الإماراتية في تطور رياضة أصحاب الهمم.

وقال: «الإنجاز الذي حققه أبطالنا ليس بغريب عليهم فهم سباقون للإنجازات ولرفع علم الدولة عالياً خفاقاً في كل المحافل، موضحاً أن دعم قيادتنا الرشيدة غير المحدود لأصحاب الهمم كان الدافع لهم لبذل الجهد والحفاظ على المكتسبات التي حققوها طوال السنوات الماضية، وأن ما تحقق إنما هو ثمرة هذا الدعم».

وأضاف: «إنجاز منتخبنا مثار فخر واعتزاز وتقدير، ونتمنّى أن يحذو الآخرون حذو أصحاب الهمم، واعداً بتقديم كل وسائل الدعم لهم وتذليل أي عقبات تعترض طريقهم، متمنياً لهم المزيد من الإنجازات في الدورة البارالمبية المقبلة فرنسا 2024».

العرياني: جزء من ردّ الجميل للدولة

أهدى البطل الذهبي عبدالله العرياني الإنجاز إلى قيادتنا الرشيدة التي قدمت الدعم غير المحدود لأصحاب الهمم وإلى شعب الإمارات، مشيراً إلى أن الإنجاز الذي تحقق في طوكيو ثمرة هذا الدعم وجزء من رد الجميل للدولة. وأشاد العرياني باللجنة البارالمبية الإماراتية برئاسة محمد الهاملي وبالأجهزة الفنية والإدارية لمنتخباتنا الوطنية، مشيراً إلى أنهم قدموا التضحيات وأسهموا في نجاح اللاعبين الذين يشعرون بالراحة والرضا في وجودهم، مطالباً ببحث تفرغ اللاعبين الذي يعطي فرصة أكبر لاحتراف منتخبات أصحاب الهمم.

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