الامارات | العين يستأنف تحضيراته لبني ياس.. ورحيمي يسجل «هاتريك»

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يستأنف تحضيراته لبني ياس.. ورحيمي يسجل «هاتريك» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعود لاعبو فريق العين إلى التدريبات، اليوم، على استاد خليفة بن زايد، ضمن التحضيرات للمواجهة المرتقبة أمام بني ياس، السبت المقبل، على استاد الشامخة، ضمن الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بعد أن حصل الفريق على راحة لمدة 24 ساعة، عقب خوض المباراة الودية أمام فريق يونايتد، أحد أندية دوري الدرجة الثانية، مساء أول من أمس.

وكان «الزعيم» فاز على الـ«يونايتد» بثمانية أهداف نظيفة، في تجربة ودية أقيمت خلف الأبواب المغلقة، وعلمت «الإمارات اليوم» أن «الزعيم» ظهر بشكل جيد، وأن الوافد الجديد، المغربي سفيان رحيمي، سجّل ثلاثة أهداف «هاتريك»، وأصبح جاهزاً بذلك لمواجهة «السماوي».

من جهته، أعرب مشرف الفريق الأول والرديف عبدالله علي، عن رضاهم بالتحضيرات التي خضع لها الفريق خلال فترة التوقف الدولي، التي تخللتها تقسيمتان وديتان أمام فريق تحت الـ21 سنة، ومباراة ودية أمام فريق يونايتد، مؤكداً أن من أبرز مكاسب المرحلة كان وقوف المدرب الأوكراني، سيرجي ريبروف، على مدى جاهزية جميع اللاعبين المؤهلين لدخول قائمة الفريق في المباريات الرسمية.

وقال للموقع الرسمي لنادي العين: «بالإضافة إلى وقوف المدرب على جاهزية اللاعبين، فإن من المكاسب أيضاً الانسجام العالي الذي ظهر عليه اللاعب المغربي سفيان رحيمي، مع زملائه في الفريق».

وأكمل: «العين سيتابع حالياً برنامجه في غياب الدوليين أحمد برمان، وبندر الأحبابي، وكايو كانيدو، إلى جانب التونسي ياسين مرياح والتوغولي، لابا كودجو، بالإضافة إلى لاعبي منتخبنا الوطني الأولمبي خالد البلوشي ومحمد عباس، ولا توجد لدينا أي إصابات جديدة، بينما يواصل الصربي أندريا رادوفانوفيتش برامجه العلاجية تحت إشراف طبيب الفريق»

وزاد: «السياسة التي تعتمدها شركة نادي العين لكرة القدم واضحة، وتأسست على تعزيز مبدأ التواصل فيما بين جميع القطاعات بداية بالفريق الأول والرديف، مروراً بالأكاديمية، وصولاً لمدرسة الكرة، وتدعم خطط النادي الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق أهدافه، وإسعاد جماهيره، واهتمام مدرب الفريق الأول بمتابعة مباريات الرديف منذ بداية الموسم الحالي من المؤشرات الإيجابية، التي تمنح اللاعبين الدافع المهم لتقديم أفضل ما لديهم».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news