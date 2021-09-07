الامارات | فتح باب التسجيل لدورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات

شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل لدورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس دبي الرياضي عن فتح باب التسجيل للنسخة التاسعة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، التي تُقام برعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وتُقام فعالياتها خلال الفترة من 26 أكتوبر إلى 11 نوفمبر المقبلين.

وقال بيان صادر عن مجلس دبي الرياضي إن النسخة التاسعة من دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات ستتضمن ست ألعاب رياضية فردية هي البولينغ، وسباق الطريق، وسباق الدراجات الهوائية، والريشة الطائرة، والكروس فيت، بالإضافة إلى «البادل تنس» التي تقام برعاية شركة بادل بوينت التي توفر الملاعب والحكام وأدوات اللعب للبطولة، وتدخل منافسات الدورة للمرة الأولى هذا العام.

وأضاف البيان: «تم الاستقرار على أن تقتصر الدورة على الألعاب الفردية فقط، لضمان تحقيق التباعد بين المشاركات، حفاظاً على سلامتهن».

وأشار البيان: «ستُقام جميع المنافسات خلال الفترة المسائية حتى لا تتعارض مع أوقات عمل المشاركات من الموظفات، وحتى تتمكن اللاعبات من المشاركة في المنافسات دون الحاجة إلى التغيب أو الخروج المبكر من العمل».

وتعقد اللجنة المنظمة ورشة عمل عبر وسائل الاتصال المرئي 14 سبتمبر الجاري لشرح اللوائح الفنية والتنظيمية للدورة، والإجابة عن جميع أسئلة واستفسارات منسقات اللجان النسائية في الدوائر والمؤسسات.

ويستمر التسجيل للمشاركة في النسخة الثامنة من الدورة حتى 15 أكتوبر المقبل، ويتم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس دبي الرياضي.

وسمحت اللجنة المنظمة لكل لاعبة بالمشاركة في منافسات ثلاث ألعاب فردية كحد أقصى.

كما أعلنت اللجنة المنظمة عن منح جائزة لأفضل مؤسسة استطاعت منتسباتها تحقيق أكثر عدد من الميداليات في البطولات المدرجة بالدورة، لتشجيع المؤسسات على تسجيل أكثر عدد من اللاعبات في الدورة.

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