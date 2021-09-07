الامارات | «آسيوية غولف السيدات» في ضيافة الإمارات نوفمبر المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن «آسيوية غولف السيدات» في ضيافة الإمارات نوفمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد آسيا والمحيط الهادئ للغولف، و«نادي الغولف الملكي القديم»، منح الإمارات استضافة وتنظيم بطولة «آسيا والمحيط الهادئ لغولف السيدات»، المخصصة للاعبات من فئة الهواة، للمرة الأولى، وتقام المنافسات على مدار أربعة أيام على ملاعب نادي أبوظبي، خلال الفترة من 10 حتى 13 نوفمبر المقبل.

وأعرب الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي للغولف، عن سعادته باستضافة أبوظبي بطولة «آسيا والمحيط الهادئ للسيدات»، في نسختها الثالثة، التي تعتبر الأكبر على صعيد القارة المخصصة للاعبات من فئة الهواة.

وقال القاسمي في تصريحات صحافية: «يسعدنا أن نرحب بهذه البطولة المرموقة في أبوظبي، في حدث يقام للمرة الأولى في الإمارات، ونتطلع في اتحاد الغولف الإماراتي لتنظيم نسخة استثنائية».

وأضاف: «شكراً اتحاد آسيا والمحيط الهادئ، ونادي الغولف الملكي القديم، الذي تنضوي تحت عضويته كبريات أندية الغولف في العالم، على هذه الثقة بقدرة أبناء الإمارات على تنظيم هذه البطولة، التي سبق لها أن أفرزت العديد من اللاعبات الواعدات، اللواتي أصبحن حالياً من نجمات الغولف العالمي، ومن أبرزهن بطلة العالم لفئة الهواة اليابانية يوكا ياسودا، التي ستدافع في أبوظبي عن لقبها في النسخة الأخيرة من بطولة آسيا في 2019».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ«نادي الغولف الملكي القديم» مارتن سيلمبرز، إن: «استضافة أبوظبي، بطولة آسيا والمحيط الهادئ لغولف السيدات، تمثل الفرصة الأمثل والأكثر أماناً في عودة انطلاق هذه البطولة مجدداً من بوابة الإمارات، بعد الاضطراب الذي تسبب فيه «فيروس كورونا» على مدار الأشهر الـ18 الماضية، وكان سبباً في إلغاء نسخة العام الماضي من هذه البطولة».

من جانبه، قال رئيس اتحاد آسيا والمحيط الهادئ للغولف، تيمور حسن أمين: «نحن على ثقة بأن نسخة الإمارات، ستمثل مصدر إلهام جميع لاعبات الغولف الصاعدات، في اكتساب خبرات المنافسات القوية، جراء الاحتكاك بنخبة نجمات القارة».

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