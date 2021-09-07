الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كورنادو

عاد لاعب الشارقة السابق، البرازيلي إيغور كورنادو، إلى دبي، مستغلاً فترة التوقف الدولي لإقامة مباريات تصفيات كأس العالم 2022، إذ نشر لاعب الاتحاد السعودي على حسابه في «إنستغرام» صورة له وهو يقف أمام برج خليفة، مبدياً سعادته بالعودة إلى الدولة.

نتيجة

استغربت جماهير أحد الأندية الكبيرة من عدم نشر ناديها نتيجة المباراة الودية التي خاضها الفريق خلف الأبواب المغلقة، وهو ما فتح باباً للتأويل حول أداء الفريق الكبير قبل مباراته المهمة يوم السبت القادم في الدوري.

عقود

طالبت إدارة ناد انضم حديثاً للعب في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى، من لاعبي الفريق الأول القبول بالعقود المقدمة لهم برواتب شهرية متوسطة، على أمل تحسينها لاحقاً.

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