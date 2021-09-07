الامارات | اتحاد القوس والسهم يوحّد الجهود مع الأندية

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد القوس والسهم يوحّد الجهود مع الأندية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد اتحاد القوس والسهم اجتماعاً مع الأندية، ضمن توحيد الجهود للارتقاء معاً نحو تحقيق الغايات وفق الرؤية الشاملة التي تقوم على أساس نشر هذه الرياضة، وتطوير وبناء أصحاب المواهب، من أجل بناء أبطال المستقبل.

وقال بيان صحافي: «تم خلال الاجتماع مناقشة آليات رعاية المواهب، والحفاظ عليها، وتنميتها وتطوير قدراتها، من خلال خطوات عملية من شأنها أن تسهم في إعداد أبطال قادرين على المنافسة في المحافل الخارجية، وتشريف الدولة بحصد الإنجازات والتفوق».

حضر الاجتماع رئيس الاتحاد الدكتور سعيد الكعبي، ونائب الرئيس صلاح الفلاسي، والأمين العام حسن المزروعي، وعدد من أعضاء مجالس إدارات الأندية ومسؤولي اللعبة.

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