الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم
سورية - الإمارات 20:00
كوريا الجنوبية - لبنان 15:00
فيتنام - أستراليا 16:00
إندونيسيا - تايبيه 17:00
الصين - اليابان 19:00
عمان - السعودية 20:00
العراق - إيران 22:00
تصفيات أوروبا
أذربيجان - البرتغال 20:00
إيرلندا - صربيا 22:45
فرنسا - فنلندا 22:45
هولندا - تركيا 22:45
التصفيات الإفريقية
زامبيا - تونس 17:00
أنغولا - ليبيا 23:00
السودان - غينيا بيساو 23:00
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