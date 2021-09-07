اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم

سورية - الإمارات 20:00

كوريا الجنوبية - لبنان 15:00

فيتنام - أستراليا 16:00

إندونيسيا - تايبيه 17:00

الصين - اليابان 19:00

عمان - 20:00

العراق - إيران 22:00

تصفيات أوروبا

أذربيجان - البرتغال 20:00

إيرلندا - صربيا 22:45

فرنسا - فنلندا 22:45

هولندا - تركيا 22:45

التصفيات الإفريقية

زامبيا - تونس 17:00

أنغولا - ليبيا 23:00

السودان - غينيا بيساو 23:00

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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