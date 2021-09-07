شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان: منتخب مصر ليس حقلا للتجارب ولا بد من وجود مدرب أجنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب حلمى طولان، المدير الفني لنادى إنبى، بضرورة التعاقد مع مدرب أجنبى لقيادة منتخب مصر خلفا لحسام البدرى الذى تمت إقالته على خلفية سوء أداء المنتخب في مباراتى أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم.

وقال حلمى طولان، في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبوتس: "تلاحم المواسم السبب الرئيسى في سوء أداء منتخب مصر، ولابد من محاسبة من وضع جدول الدورى في آخر 7 أسابيع وتسبب في حالة اللاعبين التي عانت من إجهاد كبير، ومفيش دورى بيتلعب كل يومين، مش لازم حسام البدرى يشيل الليلة لوحده".

وأضاف حلمى طولان: "تدخلات اتحاد الكرة دائما ما تجلب الإخفاقات للمنتخبات وعانيت من نفس الخطأ عندما كنت مدربا لمنتخب الشباب وخرجت من أفريقيا بسبب هدف واحد وطريقة إدارتهما للمنتخبات".

وتابع حلمى طولان: "لا يوجد مدرب مصري يتولى تدريب المنتخب إلا ويتم فرض عليه أسماء بعينها، ومنتخب مصر ليس حقلا للتجارب ولا بد من وجود مدرب أجنبى وأرشح فينجادا لأنى تعاملت معاه وأعرفه بشكل جيد".

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، فى اجتماعه الطارئ اليوم، برئاسة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد توجيه الشكر إلى حسام البدرى والجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق، وإعفائهم من مهمتهم.

وجاء حسام البدري على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر فى 20 سبتمبر 2019 منذ 717 يوما تقريبا، ولعب حتي الوقت الحالي 9 مباريات، منها لقاء ودى، حقق الفوز فى 5 وتعادل فى 4 مواجهات.