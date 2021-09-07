شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل باتشيكو يؤكد ترحيبه بتدريب منتخب مصر ..وينفي التفاوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شريف فاروق، وكيل المدير الفنى السابق للزمالك البرتغالى جايمى باتشيكو، عن عدم تواصل اتحاد الكرة مع الأخير بشأن تدريب المنتخب المصرى.

وقال فاروق، فى تصريح لبرنامج جمهور التالتة الذى يذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2، إنه تواصل معه بشأن إمكانية تدريب المنتخب المصرى، مشيرا إلى أنه عبر عن ترحيبه بذلك.

كما أكد وكيل البرتغالى فى تصريحاته إن "اتصالات بيراميدز مع باتشيكو لم تصل إلى مفاوضات رسمية".

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، فى اجتماعه الطارئ اليوم برئاسة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد توجيه الشكر إلى حسام البدرى والجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق، وإعفائهم من مهمتهم.

كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار انعقاده للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال ال 48 ساعة المقبلة.