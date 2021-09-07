شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يكشف لـ"الخليج 365" حقيقة اقترابه من تدريب منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، حقيقة اقترابه من تدريب المنتخب الوطنى خلفا لحسام البدرى، الذى أُقيل اليوم من قِبَل اتحاد الكرة بسبب تراجع أداء الفراعنة.

وقال حسام حسن، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن تدريب المنتخب الوطنى شرف وحلم يتمناه أي شخص، لافتا إلى أن مسئولي اتحاد الكرة لم يتواصلوا معه لتدريب الفراعنة، مؤكدا أنه تحت أمر المنتخب في أي وقت.

وبعد قرار اتحاد الكرة بإقالة حسام البدرى، المدير الفني لمنتخب مصر، يبلغ الشرط الجزائى فى عقده راتب "شهرين"، تبلغ قيمته مليون و650 ألف جنيه.

كما بات الرباعي نيلو فينجادا المدير الفنى لاتحاد الكرة، والأرجنتيني هيكتور كوبر، والسويسرى رينيه فايلر، وشوقي غريب، الأقرب لخلافة حسام البدرى المدير الفني السابق لمنتخب مصر.

كما دخل اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني الحالي لبيراميدز، دائرة المرشحين لقيادة منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، فى اجتماعه الطارئ اليوم، برئاسة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد، توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق متمنيًا التوفيق لجميع أعضائه التوفيق.

كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار انعقاده للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال ال 48 ساعة المقبلة.

وتعادل المنتخب الوطني أمس مع نظيره الجابونى بهدف لكل منهما فى ثانى جولات الفراعنة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، خاصة أن الأداء الذى ظهر عليه المنتخب الوطنى كان مخيبا لتوقعات الكثيرين.