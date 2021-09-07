شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن إعارة مصطفى البدري بعد ضمه من الإنتاج الحربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادى الأهلى،، أنه سيقوم بإعارة مصطفى البدرى في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد الحصول على خدماته من الإنتاج الحربى مؤكدا أن هذا القرار جاء من أجل زيادة خبرات اللاعب واحتكاكه بالدورى المصرى.

أعلن أمير توفيق في تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى عن تعاقد الأهلي مع اللاعب مصطفى البدري، مهاجم فريق الإنتاج الحربي لمدة خمس سنوات قادمة ثم إعارته خلال الفترة الحالية، موضحا أن انضمام مصطفي البدري يأتي وفقًا لرؤية الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم ولجنة التخطيط.

وأوضح أن الساعات الماضية شهدت إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع مسئولي الإنتاج الحربي ، في إطار العلاقات الطيبة التي تربط الناديين الكبيرين على أن ينضم اللاعب لتدريبات الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة.

أكد أمير توفيق أنه لبى احتياجات الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مؤكدا أنه أغلق باب الصفقات التي كان أخرها مصطفى البدري قادما من الإنتاج الحربى.

قال توفيق في تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى إن الفريق سيبدأ التركيز في فترة الإعداد خلال الفترة المقبلة لافتا إلى أنه من الممكن أن يخرج بعض اللاعبين للإعارة خصوصا أن هذا الشأن يصب في مصلحة الفريق فنيا وماديا.