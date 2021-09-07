شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: حسام البدرى لم يكن موفقا فى قيادة المنتخب الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، إن حسام البدرى لم يكن موفقا فى قيادة المنتخب الوطنى، معقبا: "اجتهدوا ولكن مفيش توفيق لهم والكابتن حسام البدرى وفريقه الفنى أدى اللى عليهم".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو خليل عبر برنامجه من مصر المذاع على قناة سى بى سى، أن هناك الكثير من علامات الاستفهام على أداء المنتخب الوطنى فى تصفيات كأس العالم، وأنه لا يجب ألا نقسو على حسام البدرى والجهاز الفنى للمنتخب الوطنى.

وتابع أن التعامل الجيد مع اللاعبين جزء أساسى من شخصية المدير الفنى، نجاحات الجيل الذهبى للمنتخب نتيجة العلاقات الجيدة بين اللاعبين والمدير الفنى، معقبا : "السوشيال ميديا مش هى اللى تقود المدير الفنى ولابد أن يكون مدير فنى لديه مقاومات ليقود الفريق بطريقة صحيحة ويكون لديه شخصية قوية".

وأوضح :"فينجادا حل مؤقت لتولى المنتخب الوطنى لما التعاقد مع مدير فنى جديد لأن هناك فى مباريتين فى أكتوبر المقبل فى تصفيات كأس العالم، وأنه يتمنى التعاقد مع مدير فنى جديد يكون يجيد التعامل مع الفريق، ويجب اتاحة الفرصة الكاملة للمدير الفنى الجديد للمنتخب لاختيار المعاونين، وبسيرة ذاتية متميزة".