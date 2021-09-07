شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد ينشر صورة جديدة مع طفله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مصطفى محمد، مهاجم المنتخب الوطنى المحترف فى صفوف فريق جالاتا سراى التركى صورة جديدة مع طفله عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" معلقا عليها: "مرحبا حبى".

وفى سياق مصل تتجه النية بقوة داخل اتحاد الكرة ومنتخب مصر لاستبعاد مصطفى محمد، في مباراتي ليبيا المقبلة في شهر أكتوبر في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، وقام مصطفى محمد، عقب مباراة الجابون التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 بتصرف غير لائق بتوجيه لفظ خارج.

يدرس اتحاد الكرة مع المنتخب إيقاف اللاعب في مباراتي ليبيا، وتغريمه ماليا، حتى يكون عبرة لأي لاعب يخرج عن النص بقميص المنتخب، إلى جانب أن اللقطة تمت مشاهدتها على التلفاز عقب انتهاء المباراة مباشرة.

وخطف مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر، هدف التعادل أمام منتخب الجابون، فى المباراة التى جرت بين المنتخبين على استاد فرانسفيل فى الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

تقدم أصحاب الأرض فى الدقيقة 72 بتوقيع جيم ألفينا، قبل أن يدرك مصطفى محمد التعادل فى الدقيقة 90 بعد تمريرة من صلاح محسن، لينفرد مصطفى ويضعها من فوق الحارس ويكملها برأسه داخل الشباك.

ويعد هدف مصطفى محمد هو الهدف الأول لمهاجم مصر مع المنتخب الأول في 6 مباريات شارك فيها، والتي بدأها بمواجهة النيجر في 23 مارس عام 2019 والتي انتهت بالتعادل 1/1 بعدما نزل بديلا في آخر 11 دقيقة.