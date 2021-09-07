شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن إغلاق باب الصفقات بعد تلبية احتياجات الجهاز الفني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادى الأهلى، إنه لبى احتياجات الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، مؤكدا أنه أغلق باب الصفقات التي كان آخرها مصطفى البدري قادما من الإنتاج الحربى.

وأضاف توفيق، في تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى إن الفريق سيبدأ التركيز في فترة الإعداد خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه من الممكن أن يخرج بعض اللاعبين للإعارة خصوصا أن هذا الشأن يصب في مصلحة الفريق فنيا وماديا.

وأعلن المارد الأحمر التعاقد مع كريم فؤاد لاعب نادى نجوم المستقبل الذى يلعب فى مركز المدافع الأيمن، كما يجيد اللعب فى مركز المدافع الأيسر، ويجيد التقدم ولعب الكرات العرضية، وكانت الصفقة الثانية متمثلة فى لاعب سيمبا التنزاني السابق الجناح المهاجم وصاحب الجنسية الموزمبيقية لويس ماكسيوني، والذى تألق خلال تصفيات بطولة أفريقيا الماضية وتمكن من إحراز هدف أكثر من رائع في شباك محمد الشناوي فى المباراة التي انتهت بفوز سيمبا على الأهلي بهدف دون مقابل.

وكانت الصفقة الثالثة للأهلي والتى تم الإعلان عنها في نفس اليوم الذى تم الإعلان فيه عن الصفقتين السابقتين، وهو اللاعب الجنوب الأفريقي لاعب نادى برايتون الإنجليزى بيرسي تاو، وأكمل مسئولو النادي الأهلي خطة تدعيم الفريق بالصفقة الرابعة التي كانت مفاجأة للجميع وهي المهاجم حسام حسن لاعب نادى سموحة والذى كان قاب قوسين من التعاقد مع الغريم التقليدي للنادي الأهلي وهو نادى الزمالك، لكن نجح مدير التعاقدات في النادي الأهلي أمير توفيق فى خطف اللاعب فى اللحظات الأخيرة فى صفقة قوية لتدعيم هجوم المارد الأحمر وكانت آخر الصفقات مصطفى البدرى قادما من الإنتاج الحرب.