شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل بنات الطاولة إلى نصف نهائى منافسات الفردى فى البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازت هنا جودة، لاعبة منتخب تنس الطاولة، على نظيرتها فرح عـبد العزيز بنتيجة 4-2 بربع نهائي البطولة الأفريقية التي تقام بالكاميرون بعد إصابة مواطنتها كما تغلبت مريم الهضيبي على لاعبة نيجيريا أوفيونج ايـديـم 4-3.

أما يـسـرا أشرف حلمي فهزمت التونسية فدوى جارسي 4-0 وتتأهل إلى نصف نهائي البطولة، وبنفس النتيجة فازت دينا مشرف على منافستها التونسية.

ومن المقرر أن تلتقى دينا مشرف مع هنا جودة غدا الثلاثاء فى منافسات نصف النهائي.