شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل بنات الطاولة إلى نصف نهائى منافسات الفردى فى البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فازت هنا جودة، لاعبة منتخب تنس الطاولة، على نظيرتها فرح عـبد العزيز بنتيجة 4-2 بربع نهائي البطولة الأفريقية التي تقام بالكاميرون بعد إصابة مواطنتها كما تغلبت مريم الهضيبي على لاعبة نيجيريا أوفيونج ايـديـم 4-3.
أما يـسـرا أشرف حلمي فهزمت التونسية فدوى جارسي 4-0 وتتأهل إلى نصف نهائي البطولة، وبنفس النتيجة فازت دينا مشرف على منافستها التونسية.
ومن المقرر أن تلتقى دينا مشرف مع هنا جودة غدا الثلاثاء فى منافسات نصف النهائي.
ونشرت هنا جودة، لاعبة منتخب مصر وفريق تنس الطاولة بالنادى الأهلى، صورة تجمعها بزميلاتها عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بعد تتويج منتخب مصر لسيدات تنس الطاولة ببطولة أفريقيا معلقة عليها: "الحمد لله منتخب مصر سيدات أول افريقيا".
نجح منتخب مصر لسيدات تنس الطاولة من الفوز على نيجيريا في المباراة النهائية بنتيجة 3-0 في عدد المواجهات التي جرت بينهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم في الكاميرون، والتتويج ببطولة أفريقيا للفرق للمرة الـ14 في تاريخه .
يعد المنتخب المصري الأكثر فوزا بالبطولة برصيد 14 لقبا، يليه منتخب نيجيريا برصيد 9 ألقاب وهذا اللقب لسيدات مصر هو الخامس تواليا.