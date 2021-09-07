شكرا لقرائتكم خبر عن ماهر همام: توقيت تغيير الجهاز الفنى جيد وأرى أن فايلر هو المناسب للمرحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رشداح ماهر همام،/ نجم الأهلى السابق، السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للنادى الأهلى السابق أن يكون خليفة لحسام البدرى الذى تمت إقالته عد التعادل مع الجاون في تصفيات كأس العالم 2022.

وقال ماهر همام، في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبوتس: "هدف مصر إمبارح جه بدعوات المصريين ليس إلا، لأن الأمور كلها كانت صعبة، وحسام البدرى عانى من توقفات للدورى فترة وفى الفترة الأخيرة كان فيه إجهاد كبير أثر على أداء اللاعبين، ومنتخب مصر لديه إمكانيات كبيرة لم يتم استغلالها".

وأضاف نجم الاهلى السابق: "منذ كأس العالم الماضى وهناك شيء ناقص فى المنتخب وكل الأمور تسير بشكل معاكس حتى اللاعبين المحترفين بندفع فيهم علشان ييجوا يشاركوا معانا".

وتابع: "المنتخب يحتاج لمدرب أجنبى على أعلى مستوى وبقيمة كبيرة جدا، وأرشح رينيه فايلر صاحب الشخصية الكبيرة والتى استطاع السيطرة على لاعبى الاهلى واستطاع تطويرهم بشكل سريع بعد 15 يوما، وهو المدرب الأفضل خلال الـ5 سنوات الأخيرة فى الكرة المصرية، وتوقيت تغيير الجهاز الفنى للمنتخب جيد".

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، فى اجتماعه الطارئ اليوم، برئاسة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد توجيه الشكر إلى حسام البدرى والجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق، وإعفائهم من مهمتهم.

وجاء حسام البدري على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر فى 20 سبتمبر 2019 منذ 717 يوما تقريبا، ولعب حتي الوقت الحالي 9 مباريات، منها لقاء ودى، حقق الفوز فى 5 وتعادل فى 4 مواجهات.