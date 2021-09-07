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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 6 سبتمبر 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 6 سبتمبر 2021 العديد من الأخبار الرياضة المهمة، أبرزها إقالة حسام البدرى وتوجيه الشكر للجهاز الفني والإداري لمنتخب مصر، اتجاه لاستبعاد مصطفى محمد من المنتخب أمام ليبيا وتغريمه ماليا.
إقالة حسام البدرى وتوجيه الشكر للجهاز الفني والإداري لمنتخب مصر
قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، فى اجتماعه الطارئ اليوم برئاسة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد توجيه الشكر إلى حسام البدرى والجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق، وإعفائهم من مهمتهم.
الأهلى يرسل شيكات صفقة مصطفى البدرى للإنتاج ويتسلم الاستغناء الرسمي
كشف مصدر بنادى الإنتاج الحربى أن ناديه تسلم من الأهلى الشيكات الخاصة بانتقال مصطفى البدرى للقلعة الحمراء، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "أرسل النادى الأهلى صباح اليوم الشيكات الخاصة بصفقة مصطفى البدرى، وبدورنا أرسلنا للقلعة الحمراء الاستغناء الرسمى للاعب ليبدأ رحلته مع ناديه الجديد".
اتجاه لاستبعاد مصطفى محمد من المنتخب أمام ليبيا وتغريمه ماليا
تتجه النية بقوة داخل اتحاد الكرة ومنتخب مصر لاستبعاد مصطفى محمد، مهاجم المنتخب والمحترف بصفوف جالاتا سراي، في مباراتي ليبيا المقبلة في شهر أكتوبر في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.
الزمالك يستقر على رحيل رزاق سيسيه من أجل عيون النقاز
استقر مسئولي نادى الزمالك بالاتفاق مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول، على الإطاحة الإيفوارى رزاق سيسيه، جناح الفريق المنتهية إعارته إلى الاتحاد السكندرى، من أجل افساح الطريق أمام الإدارة من أجل التعاقد مع التونسى حمدى النقاز لاعب الترجى التونسى، حيث ترغب إدارة القلعة البيضاء إتمام التعاقد مع النقاز وعودته للناجى حتى يتم انهاء أزمة مستحقات اللاعب السابقة.
مليون و650 ألف جنيه شرط جزائى لحسام البدرى بعد إقالته من المنتخب
بعد قرار اتحاد الكرة بإقالة حسام البدرى، المدير الفني لمنتخب مصر، يبلغ الشرط الجزائى فى عقد البدرى راتب "شهرين"، تبلغ قيمته مليون و650 ألف جنيه.
المقاولون يحدد 2 مليون جنيه سقفاً للتعاقدات ويؤكد: الأموال لا تخلق الولاء
أكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن المقاولون لن يتعاقد مع أى صفقة قد تزيد عن 2 مليون جنيه فى الميركاتو الجارى.
كارتيرون يرفض طلب جنش بعقد جلسة للصلح
رفض الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تلبية طلب محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق، بعقد جلسة من أجل الصلح بينهما وعودة اللاعب للمشاركة فى التدريبات الجماعية.
فينجادا وكوبر وفايلر وشوقى غريب أبرز المرشحين لخلافة البدري فى المنتخب
بات الرباعي نيلو فينجادا المدير الفنى لاتحاد الكرة والأرجنتيني هيكتور كوبر والسويسرى رينيه فايلر وشوقي غريب، الأقرب لخلافة حسام البدرى المدير الفني السابق لمنتخب مصر.
عبد الله السعيد يجتمع مع مسئولى بيراميدز لحسم انتقاله للزمالك
يعقد عبد الله السعيد، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، جلسة مع مسئولى ناديه خلال الساعات المقبلة، بعد عودته إلى القاهرة عقب الانتهاء من المشاركة مع منتخب مصر فى مواجهة الجابون فى المباراة التى جمعتهما أمس، الأحد، وانتهت بنتيجة 1 / 1 ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم.
الزمالك يحدد 14 سبتمبر موعداً لمعسكر الإعداد للموسم الجديد والكأس
حدد الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، 14 سبتمبر الجاري موعدا لمعسكر إعداد الفريق للموسم الجديد والمنافسات المتبقية من مسابقة كأس مصر، ومن المنتظر أن يحدد الجهاز الفنى للزمالك مكان إقامة المعسكر خلال الفترة الحالية، وإن كان الأقرب إقامته فى الإسكندرية وتحديدا بمدينة برج العرب.