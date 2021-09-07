أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 6 سبتمبر 2021

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، فى اجتماعه الطارئ اليوم برئاسة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد توجيه الشكر إلى حسام البدرى والجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق، وإعفائهم من مهمتهم.

الأهلى يرسل شيكات صفقة مصطفى البدرى للإنتاج ويتسلم الاستغناء الرسمي

كشف مصدر بنادى الإنتاج الحربى أن ناديه تسلم من الأهلى الشيكات الخاصة بانتقال مصطفى البدرى للقلعة الحمراء، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "أرسل النادى الأهلى صباح اليوم الشيكات الخاصة بصفقة مصطفى البدرى، وبدورنا أرسلنا للقلعة الحمراء الاستغناء الرسمى للاعب ليبدأ رحلته مع ناديه الجديد".

اتجاه لاستبعاد مصطفى محمد من المنتخب أمام ليبيا وتغريمه ماليا

تتجه النية بقوة داخل اتحاد الكرة ومنتخب مصر لاستبعاد مصطفى محمد، مهاجم المنتخب والمحترف بصفوف جالاتا سراي، في مباراتي ليبيا المقبلة في شهر أكتوبر في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

الزمالك يستقر على رحيل رزاق سيسيه من أجل عيون النقاز

استقر مسئولي نادى الزمالك بالاتفاق مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول، على الإطاحة الإيفوارى رزاق سيسيه، جناح الفريق المنتهية إعارته إلى الاتحاد السكندرى، من أجل افساح الطريق أمام الإدارة من أجل التعاقد مع التونسى حمدى النقاز لاعب الترجى التونسى، حيث ترغب إدارة القلعة البيضاء إتمام التعاقد مع النقاز وعودته للناجى حتى يتم انهاء أزمة مستحقات اللاعب السابقة.