شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 6 سبتمبر 2021 العديد من الأخبار الرياضة المهمة، أبرزها إقالة حسام البدرى وتوجيه الشكر للجهاز الفني والإداري لمنتخب مصر، مليون و650 ألف جنيه شرط جزائى لحسام البدرى بعد إقالته من المنتخب، عبد الله السعيد يجتمع مع مسئولى بيراميدز لحسم انتقاله للزمالك.

إقالة حسام البدرى وتوجيه الشكر للجهاز الفني والإداري لمنتخب مصر

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، فى اجتماعه الطارئ اليوم برئاسة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد توجيه الشكر إلى حسام البدرى والجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق، وإعفائهم من مهمتهم.

مليون و650 ألف جنيه شرط جزائى لحسام البدرى بعد إقالته من المنتخب

بعد قرار اتحاد الكرة بإقالة حسام البدرى، المدير الفني لمنتخب مصر، يبلغ الشرط الجزائى فى عقد البدرى راتب "شهرين"، تبلغ قيمته مليون و650 ألف جنيه.

المقاولون يحدد 2 مليون جنيه سقفاً للتعاقدات ويؤكد: الأموال لا تخلق الولاء

أكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن المقاولون لن يتعاقد مع أى صفقة قد تزيد عن 2 مليون جنيه فى الميركاتو الجارى. الزمالك يستقر على رحيل رزاق سيسيه من أجل عيون النقاز استقر مسئولي نادى الزمالك بالاتفاق مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول، على الإطاحة الإيفوارى رزاق سيسيه، جناح الفريق المنتهية إعارته إلى الاتحاد السكندرى، من أجل افساح الطريق أمام الإدارة من أجل التعاقد مع التونسى حمدى النقاز لاعب الترجى التونسى، حيث ترغب إدارة القلعة البيضاء إتمام التعاقد مع النقاز وعودته للناجى حتى يتم انهاء أزمة مستحقات اللاعب السابقة.

كارتيرون يرفض طلب جنش بعقد جلسة للصلح

رفض الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تلبية طلب محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق، بعقد جلسة من أجل الصلح بينهما وعودة اللاعب للمشاركة فى التدريبات الجماعية.