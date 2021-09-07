شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الأردن يتوج بالبطولة العربية لكرة السيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج منتخب الأردن بلقب البطولة العربية للكرة النسائية التي استضافتها مصر، بعد الفوز على منتخب تونس بهدف دون رد.

وانطلقت منافسات البطولة العربية للكرة النسائية الثلاثاء الماضي بمشاركة منتخب مصر للكرة النسائية، واختتمت فعالياتها اليوم.

أقيمت البطولة بمشاركة 7 منتخبات وهي: منتخبات مصر وتونس والسودان ولبنان في المجموعة الأولى، بينما ضمت المجموعة الثانية الأردن والجزائر وفلسطين.

وكانت النسخة الأولى من البطولة، قد أقيمت بمدينة الإسكندرية في مصر عام 2006، وتُوج بلقبها منتخب الجزائر بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب المغرب، بينما أقيمت النسخة الثانية بالعاصمة القطرية الدوحة عام 2015، وتوج منتخب لبنان باللقب عقب فوزه على منتخب جيبوتي.