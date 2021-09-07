شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: الزمالك لم يتأثر بغياب فرجاني ساسي وأتوقع انضمام عاشور للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، أنه لم يكن قلقا بعد رحيل التونسي فرجاني ساسي، لاعب الوسط السابق بالفريق، رغم أنه كان لاعبا مميزا وأساسيا بالفريق، وأن اللاعبين أثبتوا أن لديهم مستويات أفضل بعد رحيل ساسي، ولذلك لم يتأثر الفريق برحيله.

وقال المدير الفني في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للزمالك:" إمام عاشور نجح في تعويض غياب لاعب الوسط التونسي، وأتوقع مستقبلا باهرا لعاشور وأتوقع انضمامه في المستقبل القريب لصفوف المنتخب الأول".

وأضاف كارتيرون أنه كان يضع ثقته في جميع اللاعبين الموجودين بالفريق والصاعدين، وسبق أن فعل ذلك من قبل مع مصطفى محمد الذي تألق مع الزمالك وخرج للاحتراف الأوروبي، وحاليا الأمر يتكرر مع إمام عاشور الذي يقدم مستويات متميزة.