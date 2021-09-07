شكرا لقرائتكم خبر عن راندا البحيري تزور الزمالك وتؤكد: الأبيض يستحق لقب الدوري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة الزملكاوية راندا البحيري على زيارة مقر نادي الزمالك اليوم ومقابلة حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي في حضور الدكتور حسين السمري المدير التنفيذي، وحسين السيد عضو اللجنة، وعمرو الدردير رئيس المنظومة الإعلامية، وتهنئته بمناسبة حصول الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على بطولة الدوري الممتاز.

وقالت راندا البحيري، في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك: "سعيدة بحصول الزمالك على لقب الدوري، خاصة أن الموسم الأخير كان صعب جدا، والفريق الأبيض يستحق اللقب".

وأضافت: "جميع لاعبي الزمالك أبطال وعلى قدر المسؤولية ويستحقون اللقب بجدارة كما يستحقون الفرحة بالرغم من وجود محاولات من البعض لإفساد فرحة الزمالك بلقب الدوري".

وأعربت عن أمنيتها في أن تكون المنافسة على لقب الدوري الممتاز قوية بين جميع الفرق حتى نهاية الموسم مثلما حدث في النسخة الأخيرة للقب الدوري.

وأضافت أنها تتمنى فوز الفريق بكافة الألقاب في الموسم الجديد، وأشادت بمحمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق ودوره مع القلعة البيضاء.