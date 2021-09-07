شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الاثنين 6 / 9 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 6 سبتمبر 2021 العديد من الأخبار الرياضة المهمة، وأبرزها إقالة حسام البدرى وتوجيه الشكر للجهاز الفني والإداري لمنتخب مصر، مليون و650 ألف جنيه شرط جزائى لحسام البدرى بعد إقالته من المنتخب .

إقالة حسام البدرى وتوجيه الشكر للجهاز الفني والإداري لمنتخب مصر

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، فى اجتماعه الطارئ اليوم برئاسة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد توجيه الشكر إلى حسام البدرى والجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق، وإعفائهم من مهمتهم.

مليون و650 ألف جنيه شرط جزائى لحسام البدرى بعد إقالته من المنتخب

بعد قرار اتحاد الكرة بإقالة حسام البدرى، المدير الفني لمنتخب مصر، يبلغ الشرط الجزائى فى عقد البدرى راتب "شهرين"، تبلغ قيمته مليون و650 ألف جنيه.

المقاولون يحدد 2 مليون جنيه سقفاً للتعاقدات ويؤكد: الأموال لا تخلق الولاء

أكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن المقاولون لن يتعاقد مع أى صفقة قد تزيد عن 2 مليون جنيه فى الميركاتو الجارى.

كارتيرون يرفض طلب جنش بعقد جلسة للصلح

رفض الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تلبية طلب محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق، بعقد جلسة من أجل الصلح بينهما وعودة اللاعب للمشاركة فى التدريبات الجماعية.

فينجادا وكوبر وفايلر وشوقى غريب أبرز المرشحين لخلافة البدري فى المنتخب

بات الرباعي نيلو فينجادا المدير الفنى لاتحاد الكرة والأرجنتيني هيكتور كوبر والسويسرى رينيه فايلر وشوقي غريب، الأقرب لخلافة حسام البدرى المدير الفني السابق لمنتخب مصر.