شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يزيح الستار عن صفقة مصطفى البدرى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى عبر تويتر صور توقيع مصطفى البدرى، نجم الإنتاج الحربى للقلعة الحمراء، أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن تعاقد ناديه مع اللاعب مصطفى البدري، مهاجم فريق الإنتاج الحربي لمدة خمس سنوات قادمة.
وأضاف أن انضمام مصطفى البدري يأتي وفقًا لرؤية الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم ولجنة التخطيط، وبالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي.
وأوضح أن الساعات الماضية شهدت إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع مسئولي الإنتاج الحربي، في إطار العلاقات الطيبة التي تربط الناديين الكبيرين على أن ينضم اللاعب لتدريبات الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة.