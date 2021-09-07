شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يزيح الستار عن صفقة مصطفى البدرى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى عبر تويتر صور توقيع مصطفى البدرى، نجم الإنتاج الحربى للقلعة الحمراء، أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن تعاقد ناديه مع اللاعب مصطفى البدري، مهاجم فريق الإنتاج الحربي لمدة خمس سنوات قادمة.

وأضاف أن انضمام مصطفى البدري يأتي وفقًا لرؤية الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم ولجنة التخطيط، وبالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي.

وأوضح أن الساعات الماضية شهدت إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع مسئولي الإنتاج الحربي، في إطار العلاقات الطيبة التي تربط الناديين الكبيرين على أن ينضم اللاعب لتدريبات الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة.