شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن وإيهاب جلال فى ميزان الأرقام بعد ترشيحهما لخلافة البدرى بالمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل حسام حسن المدير الفني لنادى الاتحاد السكندرى، وإيهاب جلال مدرب الإسماعيلى، دائرة الترشيحات لخلافة حسام البدرى فى تدريب المنتخب الوطنى بعد إقالته على خلفية سوء الأداء في مباراتى أنجولا والجابون.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، فى اجتماعه الطارئ اليوم برئاسة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد، توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق متمنيًا التوفيق لجميع أعضائه التوفيق.

ونستعرض في التقرير أرقام حسام حسن وإيهاب جلال هذا الموسم..

حسام حسن مع الاتحاد الموسم الماضي

لعب: 36

فاز: 13

تعادل: 12

خسر: 11

ثالث أقل فريق له تسديدات بين الثلاث خشبات 106

أقل فريق حصل على ضربات جزاء "3" طوال الموسم

ثاني أكثر فريق احتُسبت ضده ضربات جزاء "14" خلف البنك الأهلي

إيهاب جلال في الدوري المصري الموسم الماضي مع الإسماعيلي والمقاصة

لعب: 27

فاز: 12

تعادل: 5

خسر: 10