شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو سموحة يخضعون لقياسات وزن تحت إشراف الجهاز الطبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى سموحة، تحت إشراف الجهاز الطبى، لعمل جميع الفحوصات الطبية والبدنية، وتم عمل قياسات طبية وبدنية، وملف طبى لكل لاعب يتضمن الطول والوزن وجميع السمات باللاعبين وقياس الدهون، وكذلك عمل جميع التحاليل اللازمة.

كما أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة عن الصفقات الجديدة التي تم التعاقد معها خلال الميركاتو الصيفي أحمد عيد مدافع سيراميكا، الغيني اليو سيلا لاعب الاتحاد التطواني، عمار شرف الدين مهاجم بلدية المحلة، مصطفي جابر لاعب سماد أبي قير، أحمد بيكهام، فهد جمعة من النادى الأهلى، عبد الرحمن عامر من إنبي، الانجولي دافشا لاب انتركلوب الانجولي.

ومن ناحية أخرى حرص المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، على الاجتماع بالجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى بقيادة الكابتن أحمد سامى، وذلك عقب العودة من الراحة التى منحها الجهاز الفنى للاعبين عقب انتهاء مسابقة الدورى.