شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب فينجادا مع الكرة المصرية قبل ترشيحه لخلافة البدرى فى تدريب المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات نيلو فينجادا، المدير الفني الحالي لاتحاد الكرة، أقوى المرشحين لقيادة منتخب مصر خلفاً لحسام البدري، وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أن الاتجاه الأقوى حتى الآن هو إسناد مهمة المدير الفني لمنتخب مصر إلى فينجادا، الذى يتولى مهمة المدير الفنى لاتحاد الكرة، وذلك توفيراً للنفقات، إلى جانب سرعة إنهاء ملف التعاقد مع مدرب أجنبي؛ بسبب ارتباط المنتخب فى الأسبوع الأول من أكتوبر بمواجهة ليبيا مرتين.

بعد قرار اتحاد الكرة بإقالة حسام البدرى، المدير الفني لمنتخب مصر، يبلغ الشرط الجزائى فى عقد البدرى راتب "شهرين"، تبلغ قيمته مليونا و650 ألف جنيه.

وقاد فينجادا الزمالك موسم 2003-2004 وشهدت هذه الفترة العديد من التناقضات، حيث تُوج ببطولة الدوري بسجل قياسي دون هزيمة بعد الفوز بالبطولة العربية وكأس السوبر المصري السعودي، لكنه تلقى خسارة ثقيلة من الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا وخسر السوبر المصري.

وقاد المدرب البرتغالي الزمالك فى 59 مباراة، فاز فى 42 مباراة وهُزم فى 8 مباريات وتعادل فى 9 مباريات.

الـ 59 مباراة كانت ضمن 7 بطولات:

- الدوري: توّج الزمالك بالبطولة برصيد 68 يليه الأهلي برصيد 59.

- كأس مصر: خرج من البطولة أمام الترسانة بركلات الترجيح.

- السوبر المصري: هُزم من الأهلي بركلات الترجيح.

- بطولة الأندية العربية الموحدة الثانية لكرة القدم: توّج بالبطولة على حساب نادي الكويت الكويتي.

- كأس السوبر "السعودي - المصري": توّج بالبطولة على حساب نادي اتحاد جدة السعودي.

- دوري أبطال العرب: حل بالمركز الثالث.

- دوري أبطال أفريقيا: خرج على يد الجيش الروندي بالهزيمة 4 -1 ذهابًا ثم الفوز إيابًا بـ 3 - 2.

وتولى فينجادا قيادة منتخب مصر الأولمبي لكنه رحل بعد الفشل في التأهل لأولمبياد بكين 2008.

في موسم 2009 أعلن النادي الأهلي اعتذار المدير الفني الجديد للفريق البرتغالي نيلو فينجادا عن عدم تدريب الفريق بعد أيام من إعلانه رسميا خليفة لمواطنه مانويل جوزيه.

وجاء في بيان للأهلي عبر موقعه الرسمي أن إنهاء التعاقد مع فينجادا جاء بصفة ودية حيث اعتذر المدرب البرتغالي عن عدم الحضور إلى مصر بسبب ارتباطات أسرية.

وبحسب بيان الأهلي فإن فينجادا أرسل خطابا لحسن حمدي، رئيس النادي الاهلي وقتها، يعتذر فيه عن عدم تدريب الفريق لأسباب أسرية.

ويحصل البرتغالى نيلو فينجادا المدير الفنى الجديد لاتحاد الكرة، على راتب شهرى قدره 65 ألف دولار من خزينة الجبلاية، أى ما يعادل مليون جنيه مصرى، بعد إتمام الاتفاق معه على شغل المنصب خلفا للدكتور محمود سعد المدير الفنى السابق.