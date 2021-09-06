كارتيرون: إمام عاشور نجح في تعويض رحيل فرجاني ساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

قال الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، إنه لم يكن قلقا بعد رحيل التونسي فرجاني ساسي رغم أنه كان لاعبا مميزا وأساسيا بالفريق، مشيرًا إلى أن اللاعبين أثبتوا أن لديهم مستويات أفضل بعد رحيل ساسي ولذلك لم يتأثر الفريق برحيله.

وأضاف كارتيرون في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للزمالك:" إمام عاشور نجح في تعويض غياب لاعب الوسط التونسي، وأتوقع مستقبل مبهر لعاشور وأتوقع انضمامه في المستقبل القريب لصفوف المنتخب الأول".

وأوضح، أنه كان يضع ثقته في جميع اللاعبين الموجودين بالفريق والصاعدين وسبق وأن فعل ذلك من قبل مع مصطفى محمد الذي تألق مع الزمالك وخرج للاحتراف الأوروبي، وحاليا الأمر يتكرر مع إمام عاشور الذي يقدم مستويات متميزة.

وأشار إلى أنه عاد للفريق في الولاية الثانية من أجل قيادة القلعة البيضاء لتحقيق بطولة كبيرة، وهو ما تحقق بتتويج الفريق ببطولة الدوري الممتاز.

وأكد أن الزمالك واجه صعوبات كثيرة في مسابقة الدوري، ولكنه نجح في حسم اللقب بعد منافسة قوية مع فريق عنيد لا يخسر بطولة الدوري بسهولة.

وتابع:" حرصت على رفع الضغط من على اللاعبين في آخر 7 مباريات حتى استطاع الفريق أن يتفوق على المنافس في عدد النقاط".

وأكمل:" نجحنا في استغلال عدم خوضه مباريات لحين خوض المنافس مبارياته المؤجلة وانتظمنا في معسكر ببرج العرب مما عاد على الفريق بالفائدة".

وأتم كارتيرون:" تلاحم الموسمين الماضيين جاء بسبب من أصر على استكمال الدوري في الموسم قبل الأخير".