الأهلي يعلن ضم مصطفى البدري رسميًا من الإنتاج الحربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أعلن النادي الأهلي تعاقده مع مصطفى البدري مهاجم نادي الإنتاج الحربي لمدة خمسة مواسم تبدأ من الموسم القادم.

ووفقًا لما نشره الموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن انضمام البدري للأهلي جاء وفقًا لرؤية الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني، وكذلك لجنة التخطيط.

وصرح أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي، أن الساعات الماضية شهدت إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع مسؤولي الإنتاج الحربي.

ومن المقرر أن ينضم البدري إلى تدريبات الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للقلعة الحمراء في بيان الإعلان عن الصفقة.