الخليج 365 يكشف اسم المرشح المصري الوحيد لخلافة البدري في المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف مصدر أن اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة استقرت على اسم المرشح المصري الوحيد لخلافة حسام البدري في تدريب منتخب مصر.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته لمصراوي إن إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي هو المرشح المصري الوحيد لخلافة البدري.

وأضاف المصدر أن بعض اسماء المدربين المتدولة لم تطرح من الأساس حيث إن اللجنة الثلاثية تضع في اعتباراتها بعض المواصفات والسمات الشخصية لمدرب المنتخب السابق.

وأنهى المصدر وأكد أن الإعلان عن الجهاز الجديد لمنتخب مصر سيكون خلال ساعات

وكان إيهاب جلال قد اقترب من قيادة منتخب مصر قبل تولي البدري ولكن خلافات مع اللجنة الخماسية السابقة حول الجهاز المعاون أفشلت المفاوضات ليتم الاتجاه للبدري.

الجدير بالذكر أن حسام البدري، قد قاد منتخب مصر في الفترة الأخيرة للتأهل لكأس أمم أفريقيا 2021 والتي ستقام في الكاميرون يناير 2022، بجانب حصد 4 نقاط في أول مباراتين بتصفيات المونديال.