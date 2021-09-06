بالفيديو.. ملخص لمسات صفقة الأهلي الجديدة أمام غانا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

شارك بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي ومنتخب جنوب أفريقيا أمام غانا في مباراة الفريقين في الجولة الثانية من المجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 والتي انتهت بفوز منتخب الأولاد بهدف نظيف.

ونجح تاو في تسجيل هدفًا لبلاده بشباك غانا، لكن الحكم الزامبي جاني سيكازوي قرر إلغاءه بداعي وجود حالة تسلل.

وجاء هدف تاو في الدقيقة 37 بعدما تلقى كرة عرضية ليحولها بالرأس داخل شباك غانا، إلا أن الحكم الزامبي قرر إلغاءه بناء على قرار مشكوك في صحته، بحسب البث التليفزيوني.

ولعب تاو في مركز صانع الألعاب وقام بأداء كل الضربات الثابتة لمنتخب بلاده في المباراة.

وكان الأهلي قد تعاقد مع تاو قادمًا من برايتون ألبيون الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.