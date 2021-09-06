الاهلي يُراسل الكاف لسؤاله عن حقيقة الاخبار المتداولة في المغرب

تواصلت إدارة النادي الاهلي المصري في الساعات القليلة الماضية مع مسؤولي الاتحاد الافريقي لكرة القدم «كاف» للتعرف على موعد مباراة كأس السوبر الافريقي 2021 أمام الرجاء المغربي.

وأعلن الكاف في وقت سابق من الشهر الماضي، تحديد يوم 24 سبتمبر موعدًا لمباراة كأس السوبر الافريقي بين الاهلي والرجاء على ملعب نادي السد بالعاصمة القطرية الدوحة.

لكن أخبار ترددت في وسائل إعلام مغربية «هسبريس والبطولة» حول إمكانية تأجيل المباراة إلى 24 أو 25 ديسمبر 2021 لأسباب ترويجية وتسويقية، ما دفع إدارة الاهلي نحو التواصل مع الكاف للتأكد من تلك المعلومات.

ويُحضر الاهلي لانطلاقة الموسم الكروي الجديد 2022/2021، والذي سيبدأه قبل الجميع بمواجهة طلائع الجيش في مباراة كأس السوبر المصري المؤجلة منذ الموسم الماضي 2020/2019.

وترغب إدارة الاهلي في تحديد المباريات غير معلومة الموعد مثل كأس السوبر المصري والافريقي، من أجل ترتيب جدول مواعيد مباريات الفريق، تحضيرًا لمنافسات دوري أبطال أفريقيا 2022/2021 وبطولة كأس العالم للأندية 2021 التي قد تُسحب من اليابان بسبب تداعيات فيروس كورونا ونقلها إلى قطر أو الإمارات مع تغيير موعدها.