تعرف على تاريخ المواجهات المباشرة بين العراق وايران منذ عام 1972 حتى تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء 7-9-2021 في المرحلة الثالثة والحاسمة، والتي يستضيفها ستاد خليفة الدولي بالدوحة في قطر.

يرجع أول لقاء جمع بين العراق وايران الى عام 1972 عندما تواجه المنتخبين ببطولة كأس آسيا في تايلند، وفاز وقتها أسود فارس بثلاثية نظيفة.

بينما يعود أول لقاء جمع بين المنتخبين في تصفيات كأس العالم الى عام 1993 ضمن المرحلة النهائية والمؤهلة لمونديال 94، واستطاع أسود الرافدين ان يحققوا الفوز بنتيجة (2-1)، سجل للعراق أحمد راضي وعلاء كاظم، في المقابل سجل الهداف التاريخي لإيران “علي دائي” هدف منتخب بلاده الوحيد.

وتعتبر كأس آسيا أكثر بطولة جمعت بين العراق وايران، حيث تقابل المنتخبين بها في 8 مناسبات، استطاع المنتخب العراقي ان يفوز في 3 مباريات، في المقابل فاز المنتخب الايراني في 4 مباريات، وانتهت بينهما مباراة واحدة بنتيجة التعادل.

يصل عدد المواجهات المباشرة بين العراق وايران في جميع المسابقات (رسمية وودية) الى 21 مباراة، فاز المنتخب الايراني في 12 مباراة، في المقابل حقق أسود الرافدين الفوز في 7 مباريات، وكان التعادل حاضرا بين المنتخبين في مبارتين.

جدول تاريخ مواجهات العراق وايران منذ عام 1972 حتى تصفيات كأس العالم 2022

1- كأس آسيا 1972 في تايلاند (9-5-1972) – ايران 3-0 العراق

2- كأس آسيا 1976 في إيران (4-6-1976) – ايران 2-0 العراق

3- تصفيات كأس العالم 94 (22-10-1993) – ايران 1-2 العراق

4- كأس آسيا 1996 في الامارات (5-12-1996) – العراق 2-1 ايران

5- كأس آسيا 2000 في لبنان (18-10-2000) – ايران 1-0 العراق

6- تصفيات كأس العالم 2002 (7-9-2001) – العراق 1-2 ايران

7- تصفيات كأس العالم 2002 (12-10-2001) – ايران 2-1 العراق

8- بطولة اتحاد غرب آسيا الثانية (5-9-2002) – ايران 0-0 العراق (فوز العراق بركلات الترجيح 6-5)

9- كأس LG 2003 في إيران (13-8-2003) – ايران 0-1 العراق

10- بطولة اتحاد غرب اسيا الثالثة (23-6-2004) – ايران 2-1 العراق

11- مباراة ودية (4-10-2006) – العراق 0-2 ايران

12- بطولة اتحاد غرب اسيا الرابعة (16-6-2007) العراق 0-0 ايران

13- بطولة اتحاد غرب اسيا الرابعة (24-6-2007) – العراق 1-2 ايران

14- بطولة اتحاد غرب اسيا (1-10-2010) – ايران 2-1 العراق

15- كأس الأمم الآسيوية (11-1-2011) – العراق 1-2 ايران

16- مباراة ودية (4-1-2015) – العراق 0-1 ايران

17- كأس الأمم الآسيوية (23-1-2015) – ايران 3-3 العراق (العراق تفوز بركلات الترجيح 7-6)

18- مباراة ودية (18-3-2017) – ايران 0-1 العراق

19- كأس الأمم الآسيوية (16-1-2019) – ايران 0-0 العراق

20- تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 المرحلة الثانية (14-11-2019) – العراق 2-1 ايران

21- تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 المرحلة الثانية (15-6-2021) – ايران 1-0 العراق

22- تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 المرحلة الثالثة (7-9-2021) – العراق ؟ ايران