ناصر الخليفي يسخر من ريال مدريد وبرشلونة: انتم تهدرون وقتكم!

سخر رئيس نادي باريس سان جيرمان «ناصر الخليفي» من كثرة الشكاوى الاقتصادية من زعماء مشروع دوري السوبر الأوروبي «ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس»، مؤكدًا أنهم يضيعون وقتهم دون جدوى.

وطالب رجل الأعمال القطري الثلاثي المذكور بالتوقف عن التفكير بطريقة غير واقعية، والعودة إلى مضمار المنافسة الشريفة على لقب دوري أبطال أوروبا ونسيان مشروع دوري السوبر الأوروبي.

ويأتي تصريح ناصر الخليفي بعد أسبوع واحد من غلق سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد فشل إدارة ريال مدريد في التعاقد مع المهاجم الدولي الفرنسي ونجم باريس سان جيرمان «كيليان مبابي» أو مهاجم بوروسيا دورتموند «إيرلينج هالاند».

وقال ناصر الخليفي في تصريحات تناقلتها كبرى الصحف الفرنسية اليوم الاثنين «تهدر الأندية الثلاثة المُتمردة وقتها، وتستمر في الشكوى والصراخ من الوضع الاقتصادي».

وأضاف «في نفس الوقت، تتقدم باقي الأندية إلى الأمام، ومن ضمنهم باريس سان جيرمان الذي يركز على بناء مستقبل أفضل لكرة القدم الأوروبية».

وقام باريس سان جيرمان بصيف تاريخي حين تمكن من التعاقد مع ليونيل ميسي ودوناروما وفينالدوم في صفقات مجانية بعد انتهاء عقودهم مع برشلونة وميلان وليفربول.

ولا يزال رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز يتبنى فكرة إقامة بطولة دوري السوبر الاوروبي، ويعقد اجتماعات مستمرة مع رئيس برشلونة جوان لابورتا ورئيس يوفنتوس أنيلي.