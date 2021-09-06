الخليفي يهاجم الثلاثي المتمرد: يستمرون بالصراخ في السماء

المنامة - ياسر ابراهيم - هاجم ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، الأندية التي حاولت تدشين بطولة دوري السوبر.

وشدد على أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم نجح في الخروج منتصرًا من تلك الأزمة، معربًا عن أسفه تجاه الأندية الثلاثة "المتمردة" (برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس) التي لم تتخل عن فكرة المشروع.

وقال الخليفي بحسب ما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لن أقضي الكثير من الوقت في التحدث عن 18 أبريل والدوري «غير السوبر»، لعدم حبي التركيز على الفشل".

وأضاف: "نجحنا معًا في الدفاع عن اهتمامات كرة القدم الأوروبية من أجل الجميع، اعتمدنا على عزم وقوة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ألكسندر تشيفرين)، الذي تصدى للانقلاب في منتصف الليل، قائلًا بأننا سننتصر، وقد فعل ذلك".

وختم: "في الوقت الذي تهدر الأندية المتمردة الثلاثة طاقتها وتغيير حديثها وتستمر في الصراخ في السماء، يتقدم بقيتنا إلى الأمام".