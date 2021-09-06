منتخب جنوب إفريقيا يقتنص فوزاً غالياً من غانا

المنامة - ياسر ابراهيم - حقق منتخب جنوب إفريقيا فوزاً هاماً على ضيفه المنتخب الغاني بهدف دون رد الاثنين في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.



أقيمت المباراة على ملعب "سوكر سيتي" في مدينة جوهانسبورغ، وتمكن المهاجم بونغكول هلونغوان من تسجيل هدف الفوز لمنتخب الـ"بافانا بافانا" في الدقيقة 83.



ورفع منتخب جنوب إفريقيا بذلك رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة السابعة فيما تجمد رصيد غانا عند 3 نقاط في المركز الثاني.



وهو الفوز الأول لجنوب إفريقيا، الطامحة بدورها إلى المشاركة الرابعة في المونديال والأولى منذ النسخة التي استضافتها عام 2010، بعد تعادلها مع مضيفتها زيمبابوي سلبا يوم الجمعة



وضمن المجموعة ذاتها تلعب إثيوبيا مع زيمبابوي غدا الثلاثاء.



إفريقيا الوسطى تنتزع صدارة المجموعة الثالثة



وانتزعت جمهورية إفريقيا الوسطى صدارة المجموعة الثالثة من نيجيريا مؤقتا بفوزها الثمين على مضيفتها ليبيريا بهدف وحيد سجله كباه يرمان في الدقيقة 86.



ورفعت جمهورية إفريقيا الوسطى رصيدها إلى أربع نقاط معوضة سقوطها في فخ التعادل أمام ضيفتها الرأس الأخضر 1-1 في الجولة الأولى، فيما منيت ليبيريا بخسارتها الثانية بعد الأولى أمام نيجيريا صفر-2 وبقيت في المركز الأخير من دون رصيد.



وتحل نيجيريا ضيفة على الرأس الأخضر الثلاثاء في ختام الجولة الثانية.



بنين تتصدر المجموعة العاشرة



وسيطر المنتخب البنيني على صدارة المجموعة العاشرة عقب تعادله مع ضيفه منتخب جمهورية الكونغو (1-1) في المباراة التي أقيمت على ملعب الصداقة في العاصمة كوتونو.



وأحرز ديوميرسي مبوكاني هدف التقدم لجمهورية الكونغو في الدقيقة 12 قبل أن يتعادل جوردان أديوتي لبنين في الدقيقة 33.



وأصبح بذلك رصيد المنتخب البنيني أربع نقاط في الصدارة مقابل نقطتين لمنتخب جمهورية الكونغو في المركز الثاني.



المصدر: بي إن سبورت