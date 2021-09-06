تعرف على موعد مباراة ليبيا وأنجولا في تصفيات كأس العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يسعى منتخب ليبيا لمواصلة انطلاقته القوية في تصفيات كأس العالم 2022، وذلك حينما يواجه أنجولا.



وكان المنتخب الليبي قد حقق فوزا مهما في الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2021، وذلك على حساب الجابون بهدفين مقابل هدف.

يستضيف منتخب انجولا، نظيره الليبي في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم، وذلك مساء الثلاثاء 7 سبتمبر/ أيلول.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي، التاسعة مساء بتوقيت طرابلس.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قناة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الرسمية على موقع "يوتيوب".

يذكر أن مصر تحتل صدارة المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط بفارق نقطة عن ليبيا الوصيفة، و3 نقاط عن الجابون الثالثة، بينما تتواجد أنجولا في ذيل الترتيب بدون أي نقطة.