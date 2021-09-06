رينارد: نتسلح بالخبرة والمهارة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفض المدير الفني للمنتخب السعودي، الفرنسي هيرفي رينارد تسمية فوز منتخب عمان على اليابان 1/ 0 في اليابان بالمفاجأة.

وقال رينارد في المؤتمر الصحفي أمس الخاص بالحديث عن مواجهة عمان اليوم بالجولة الثانية من التصفيات الأخيرة المؤهلة لكأس العالم 2022، إن كرة القدم تلعب في المستطيل الأخضر وليس على الورق.

وعن مواجهة اليوم، قال «ستكون صعبة، وسيعمل منتخب عمان بعد الفوز على اليابان على إظهار كل ما لديه من قتالية من أجل خطف نقاط مواجهة اليوم».

وأضاف «نتوقع مباراة مثيرة بين المنتخبين خاصة بعد فوزيهما في الجولة الأولى، وندرك تماما صعوبة المباراة وغيرها من المواجهات القادمة في هذه التصفيات، تابعت منتخب عمان فهو يمتلك مدربا جيدا وأصبح الآن أكثر انضباطا وقوة مع برانكو إيفانكوفيتش».

وتابع «الأخضر لديه الخبرة والمهارة في التعامل مع هذه المباريات، ولكن هذا غير كاف في مواجهة منتخبات هذه المجموعة».

وأبدى رينارد أسفه على غياب عبدالله عطيف بداعي الإصابة، وقال «أحبطني غياب عطيف عن مباراة اليوم فهو لاعب مهم، لكن في كل الأحوال فإن بديله سيكون جاهزا».